Festliche Streaming-Hits: Diese Episoden sollte man gesehen haben

Neben «Friends» war «Seinfeld» eine der erfolgreichsten Sitcoms der 1990er. Einen guten Einstieg bietet «Der rote Fleck» (Staffel 3, Folge 12). Ein Kaschmirpullover mit Makel, natürlich von George im Angebot erstanden, setzt in dieser Episode eine Kettenreaktion an Aufregern in Gang. «Der rote Fleck» ist «Seinfeld»–Humor in Reinform: gut beobachtet, lustig und zeitlos. Wer noch tiefer in Seinfelds' Weihnachtschaos eintauchen möchte, sollte ausserdem die Folge «Der Streik» mit dem legendären «Festivus» nicht verpassen.