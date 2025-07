Feuer-Drama: Tomorrowland-Bühne brennt komplett ab

Ein verheerender Brand hat am Mittwoch die Hauptbühne des weltberühmten Tomorrowland–Festivals in Boom, Belgien, komplett zerstört. Wie belgische Medien berichten, kämpften Feuerwehrleute stundenlang gegen die Flammen, die sich durch die gesamte Struktur frassen und dicke Rauchsäulen in den Himmel schickten.