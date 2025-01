Feuer-Inferno in L.A.: Darum ist Carsten Maschmeyer gerade vor Ort

Im Gedanken sei Maschmeyer bei denjenigen, «die ihr Zuhause verloren haben oder fliehen müssen». Auch einige Prominente gehören zu denen, die ihre Häuser in den Flammen verloren haben. Darunter Komiker und Schauspieler Billy Crystal (76), «This Is Us»–Star Mandy Moore (40) und Paris Hilton (43), wie US–Medien berichten. Am Ende seines Beitrags dankt Maschmeyer all «den mutigen Einsatzkräften, Feuerwehrleuten, Rettungsteams und Hilfskräften, die unermüdlich für das Leben und die Sicherheit der Menschen in dieser Stadt kämpfen».