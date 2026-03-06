Feuerte Britney Spears kurz vor der Festnahme ihre Suchtberater?

Britney Spears (44) hat offenbar kurz vor ihrer Festnahme wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer genau die Menschen entlassen, die in dieser Angelegenheit auf sie aufpassen sollten. Wie das US–amerikanische Promiportal «TMZ» unter Berufung auf Insider berichtet, trennte sich die Popsängerin von ihren Sucht–Coaches – und das nur wenige Wochen, bevor die Polizei sie in Ventura County, Kalifornien, aus dem Verkehr zog.