FIFA Fussball-WM 2026: So kommen Fans an die begehrten Tickets

Für Fans ohne Visa–Karte bedeutet das: abwarten. Die zweite Verkaufsphase mit «Frühticketziehung» soll zwischen dem 27. und 31. Oktober starten. Dann können auch Besitzer anderer Kreditkarten ihr Glück versuchen. Wer das Losverfahren gewinnt, bekommt ab dem 29. September eine E–Mail mit einem festen Zeitfenster für den Ticketkauf. Ab dem 1. Oktober können dann endlich die Karten wirklich erworben werden – allerdings nur «solange der Vorrat reicht». Zur Auswahl stehen Einzeltickets für alle 104 WM–Spiele sowie Pakete für bestimmte Austragungsorte oder Teams.