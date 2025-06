Filmfest München 2025: Stellan Skarsgård erhält CineMerit Award

Trotzdem wurde er zu einer Hauptfigur des internationalen Kinos: Als Jan Nyman in Lars von Triers (69) «Breaking the Waves» begann eine enge künstlerische Zusammenarbeit mit dem dänischen Regisseur, der ihn in nahezu all seinen Filmen besetzte. Parallel eroberte Skarsgård auch das Mainstream–Kino mit Rollen in «Fluch der Karibik», «Mamma Mia!», «Avengers» und zuletzt «Dune».