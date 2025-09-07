Filmfestspiele in Venedig: Jim Jarmusch erhält den Goldenen Löwen

US–Regisseur Jim Jarmusch (72) hat bei den 82. Filmfestspiele in Venedig den wichtigsten Preis gewonnen. Für seinen Film «Father Mother Sister Brother» mit Cate Blanchett, Adam Driver und Tom Waits zeichnete ihn die Jury am Samstagabend mit dem Goldenen Löwen aus. Die Entscheidung für den besten Film kam für Experten durchaus etwas überraschend. Denn im Vorfeld galt das Doku–Drama «The Voice of Hind Rajab» über ein im Gaza–Krieg getötetes Mädchen als Favorit. Für den Film konnte Regisseurin Kaouther Ben Hania (48) schliesslich den Silbernen Löwen (Grosser Preis der Jury) entgegen nehmen.