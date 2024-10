Filmpremiere: «Forrest Gump»-Reunion für Tom Hanks und Robin Wright

«Forrest Gump»–Regisseur holt seine Stars zurück

Dass Tom Hanks und Robin Wright beruflich wieder zueinanderfanden, ist «Forrest Gump»–Regisseur Robert Zemeckis (72) zu verdanken. Sein neuer Film «Here» basiert auf der gleichnamigen Graphic Novel von Richard McGuire (67) und hat eine ebenso simple wie beeindruckende Prämisse: Die Geschichte umfasst die Ereignisse eines einzigen Fleckchens Erde und seiner Bewohner, von der Vergangenheit bis weit in die Zukunft. Die Haupthandlung in der Vorlage spielt sich dort zwischen den Jahren 1902 und 2029 ab.