Filmpremiere: Kylie Jenner präsentiert ihre Bauchmuskeln

Wie ungewohnt die neue Rolle für sie war, machte Jenner später im Podcast «Khloé in Wonderland» von Schwester Khloé Kardashian deutlich. Sie sei sehr nervös gewesen, auch wenn es sich nur um eine kleinere Rolle handelte. «Ich meine, ich hatte zwar viele Zeilen, aber ich hatte einfach solche Angst», erklärte sie. Eine ihrer Zeilen ist bereits im Trailer zu hören. «In dem Moment, in dem die Leute genug von dir haben, musst du noch härter arbeiten», rät sie Charli xcx.