Finale bei «Die Höhle der Löwen»: Wer investiert eine halbe Million?

Wie zu erwarten ist der grösste Kritikpunkt, dass herkömmliche KI all das bereits kann. Tech–Profi Frank Thelen findet das Thema zwar super, befürchtet aber, dass Schulen kein Geld für individuelle KI–Programme ausgeben werden. Einer nach dem anderen springen die Investoren ab – bis zum Schluss noch Carsten Maschmeyer (66) übrig bleibt, der schon oft Schülerprojekte unterstützte. Er würde die gefragten 350.000 Euro zwar locker machen, sagt aber: «Macht mir einen besseren Vorschlag als 10 Prozent Firmenanteile.» Als die Jungs nach kurzer Besprechung 14 Prozent offerieren, sagt er ab. «Unter 20 Prozent bin ich raus.» Das ist den BWL–Studenten zu viel Risiko – sie verlassen die Höhle ebenfalls ohne Deal.