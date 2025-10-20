Finale bei «Promi Big Brother»: Wer holt sich den Sieg?

Erik Satansbratan, der wilde Content Creator aus Wien, polarisierte mit seiner direkten Art. «Geht Scheissn!» wurde zu seinem Markenzeichen. Jung, impulsiv und in eine intensive Hass–Liebe mit Laura verstrickt, nahm er kein Blatt vor den Mund. Doch die Show hat auch ihn verändert: «Bei ‹Promi Big Brother› habe ich über mich gelernt, dass ich an mir arbeiten sollte: Ich bin zu impulsiv. Mich nervt das auch», reflektierte er. Draussen sei er oft vor Problemen weggelaufen – das wolle er ändern. Sein Fazit: «‹Promi Big Brother› war das beste Experiment, das ich in meinem Leben gemacht habe und ich bin sehr dankbar dafür.»