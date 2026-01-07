Financial Wellness: Einfache Routinen für mehr finanzielle Sicherheit

Der Kassensturz

Bevor gespart werden kann, sollte man wissen, wo das Geld eigentlich hinfliesst. Der Januar ist perfekt, um alle laufenden Kosten zu prüfen. Benötigt man wirklich drei Streaming–Dienste? Nutzt man das Fitnessstudio–Abo? Tipp: Alles kündigen, was in den vergangenen drei Monaten nicht genutzt wurde. Das Geld, das hier frei wird, ist die Basis für die finanzielle Sicherheit.