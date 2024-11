«Find The Liar, Mittermeier»: Wie gut lügt Christine Neubauer?

Wer erschwindelt sich den goldenen Pinocchio, auch «Lügensau» genannt? Um diese Trophäe geht es in der neuen Unterhaltungssendung «Find The Liar, Mittermeier» (21. November, 22 Uhr, BR Fernsehen), die von Komiker Michael Mittermeier (58) moderiert wird. Gleichzeitig ist er auch der Hauptdarsteller in der Rateshow, denn jeweils drei Gäste erzählen ihm und dem Publikum jeweils zwei Geschichten, von denen allerdings nur eine stimmt. Mittermeier muss im Anschluss erraten, welche wahr und welche fake ist. Die prominenten Gäste dürfen ebenfalls mitraten. Fällt Mittermeier auf die Lügengeschichte herein, bekommt der Promi die «Lügensau» als Auszeichnung.