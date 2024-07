Fitness-Ikone und Komiker Richard Simmons mit 76 Jahren gestorben

Der exzentrische Fitness–Guru und Komiker Richard Simmons ist tot. Wie unter anderem «ABC News» meldet, wurde der US–Amerikaner am Samstag, nur einen Tag nach seinem 76. Geburtstag, von der Polizei in dessen Haus in Los Angeles tot aufgefunden. Zuvor setzte seine Haushälterin einen Notruf ab. Den Meldungen zufolge starb Simmons eines natürlichen Todes. Vor drei Monaten gab der Comedian via Facebook seinen Fans bekannt, dass er im Sterben liege, so wie jeder: «Die Wahrheit ist, dass wir alle sterben.» Später stellte er jedoch klar, dass er diese Aussagen nicht wörtlich gemeint habe.