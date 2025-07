FKA twigs und Shia LaBeouf: Klage aussergerichtlich beigelegt

Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Tahliah Debrett Barnett heisst, hatte am Freitag beim Superior Court of California in Los Angeles einen Antrag auf Klagerücknahme gestellt. Damit endet ein juristischer Kampf, der im Dezember 2020 begonnen hatte und ursprünglich im September dieses Jahres vor Gericht verhandelt werden sollte.