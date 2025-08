Fleetwood-Mac-Ikone Stevie Nicks: Schulterverletzung stoppt Tournee

Neun Konzerte müssen verschoben werden

Ursprünglich waren neun Auftritte zwischen August und September geplant, darunter Shows im Barclays Center in Brooklyn und im TD Garden in Boston. Die verschobenen Termine werden nun zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember nachgeholt. Konkret starten die Nachholtermine mit dem Detroit–Konzert am 28. Oktober und führen die Rock–Ikone bis zum 10. Dezember durch Nordamerika. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.