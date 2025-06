Flexible Stromtarife: Wie man durch cleveren Stromverbrauch Geld spart

Studie belegt: Haushalte können mehr als gedacht

Wie gross das Potenzial dieser Neuerungen im Alltag tatsächlich ist, zeigt etwa der aktuelle «Eon Flexibilitäts–Check». Demnach könnten private Haushalte in Deutschland im Jahr 2025 potenziell bis zu 15,6 Terawattstunden Strom flexibel nutzen, was etwa einem Drittel der gesamten öffentlichen Stromerzeugung aus Gaskraftwerken im Vorjahr entspricht. Bis 2030 soll das Flexibilitäts–Potenzial sogar auf knapp 31 Terawattstunden ansteigen. Die technischen Voraussetzungen dafür wachsen rasant: Wärmepumpen, Elektroautos und Heimspeicher verbreiten sich schnell – und mit ihnen die Möglichkeit, den Strombezug in günstige Tageszeiten zu verlagern.