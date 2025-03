Flirts, Partys und Abenteuer: Die besten Städte für Singles

Barcelona

Reisende Singles finden in Barcelona alles, was ihr Herz begehrt. Viel Sonne, gutes Essen an jeder Ecke und ein Nachtleben, in dem es das Wort «langweilig» nicht gibt. Doch der angesagteste Ort für Singles in Spanien ist der Supermarkt. Im letzten Jahr begann ein Trend, bei dem Singles in Filialen der Supermarktkette Mercadona mithilfe einer Ananas eine Partnerin oder einen Partner finden möchten. Wer eine langfristige Beziehung will, setzte neben der Ananas auf Linsen. Ein Salatkopf im Einkaufswagen soll bedeuten, dass es nur ein kurzfristiges Abenteuer werden soll.