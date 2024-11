Florian David Fitz: Kinderkriegen als «grosses Abenteuer»

Schauspielstar Florian David Fitz (49) eilt von Erfolg zu Erfolg. Allein in diesem Jahr trat der einstige «Doctor's Diary»–Star in der Netflix–Serie «Das Signal» auf und wird vor Jahresende in den Kinokomödien «Der Vierer» sowie der «Der Vorname»–Fortsetzung «Der Spitzname» auf den Kinoleinwänden des Landes zu sehen sein. Auch privat läuft es beim geborenen Münchner, gab Fitz doch vor einigen Jahren bekannt, Vater geworden zu sein. Im Interview mit RTL sprach er jetzt über die späten Vaterfreuden.