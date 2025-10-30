Inwiefern?

Fitz: Ich glaube, dass künstliche Intelligenz uns das Leben im Alter wirklich erleichtern kann. Wenn ich mir vorstelle, selbst alt und gebrechlich zu sein, fände ich es hilfreich, eine KI oder einen Roboter zu haben, der mich im Alltag unterstützt – beim Aufstehen, beim Gehen, sogar beim Gang zur Toilette. So könnte ich selbstständiger leben, ohne ständig auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen zu sein oder mich bedanken zu müssen, weil jemand mich hebt oder fährt. Ein solcher Roboter könnte mir auch vorlesen oder einfach Gesellschaft leisten – ähnlich wie ein Haustier. Das würde viele körperlich belastende Aufgaben abnehmen und die Pflegekräfte entlasten. Die Begegnungen mit Menschen hätten dann eine andere Qualität, weil sie nicht mehr nur funktional wären. Ich könnte selbst bestimmen, solange ich dazu in der Lage bin. Aber klar, das ist im Moment noch eine Utopie. Und wir sehen diese Zukunft nur, wenn uns die KI nicht vorher abmurkst. (lacht)