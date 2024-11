Flucht nach Texas: McConaughey wollte nicht mehr der «Romcom-Typ» sein

Er habe die Liebeskomödien abgespult. «Und ich war der Romcom–Typ, das war mein Weg, und ich mochte diesen Weg. Er war gut bezahlt und funktionierte», erklärte der Hollywoodstar weiter. Er sei aber so stark damit verbunden gewesen, dass er für alles ausserhalb dieser Sparte eine Abfuhr bekam. «Da ich also nicht tun konnte, was ich tun wollte, hörte ich mit dem auf, was ich tat.» Er sei auf eine Ranch in Texas gezogen und schloss mit seiner Frau Camila Alves (41) einen Pakt: «Ich gehe nicht mehr arbeiten, es sei denn, mir werden Rollen angeboten, die ich machen will.»