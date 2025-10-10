Fluffige Zimtschnecken vom Blech

Zubereitung (120 Minuten)

1. Die Hefe in der lauwarmen Milch mit einem Teelöffel Zucker auflösen und 5 Minuten stehen lassen. In einer grossen Schüssel Mehl, restlichen Zucker, Salz und Kardamom vermischen. Eine Mulde formen, Hefemilch, Ei und weiche Butter hineingeben. Alles 8–10 Minuten zu einem glatten, elastischen Teig kneten, der sich von der Schüsselwand löst.