Flugmodus: Was passiert, wenn ich mich im Flugzeug nicht daran halte?

Es habe demnach «aber wohl vor zwei, drei Jahren, als 5G zugelassen wurde in den USA» einen Fall gegeben, bei dem «der Radarhöhenmesser des Flugzeugs und diese 5G–Wellen auf einer Wellenlänge gesendet haben». Dadurch sei es offenbar zu Interferenzen gekommen. «Es hat dazu geführt, dass es falsche Anzeigen im Cockpit gab. Das ist jetzt grundsätzlich auch erst mal kein Riesenproblem. Aber wenn wir zum Beispiel bei Nebel, also schlechtem Wetter, automatisch landen, dann ist der Autopilot auf dieses Signal angewiesen.» In Europa sei dies allerdings ausgeschlossen, da dort andere Frequenzen zum Einsatz kämen.