Foo Fighters werfen Drummer Josh Freese aus der Band

Lange darf die Ersatzmann–Suche nicht dauern

In der Tat hat Freese schon in einigen berühmt–berüchtigten Bands am Schlagzeug gesessen, von Nine Inch Nails über Guns N' Roses zu A Perfect Circle. Den Foo Fighters war er im Vorfeld ihrer bevorstehenden Tour im Mai 2023 als Vollzeitmitglied beigetreten, um Hawkins zu ersetzen, der 2022 tot in einem Hotelzimmer in Kolumbien aufgefunden worden war.