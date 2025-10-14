«Forsthaus Rampensau Germany»: Diese Promi-Paare sind dabei

Joyn hat nun die komplette Teilnehmerliste und den Starttermin der neuen Staffel enthüllt. An vorderster Front: Walentina Doronina (25) und Eva Benetatou (33), bekannt aus zahlreichen Reality–Formaten wie «Promi Big Brother» und «Das Sommerhaus der Stars». Die Freundinnen bringen laut Ankündigung «reichlich Zunder» mit. Der ehemalige Dschungelcamp–Kandidat Maurice Dziwak (26) kennt das Leben vor der Kamera ebenfalls bereits bestens. Sein Vater Frank (55) dagegen betritt mit dem Forsthaus komplettes Neuland.