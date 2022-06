Foto-Premiere: Sarah Connor zeigt zum ersten Mal ihre Tochter Summer

Summer singt auf Sarah Connors Konzert

Wie Marc Terenzi in einem Instagram-Post verrät, war diese grosse Bühne offenbar ein Konzert von Sarah Connor, bei dem Summer auftreten durfte. «Sie hat heute zum ersten Mal allein auf Sarahs Tour gesungen! Es war perfekt, ich könnte nicht stolzer sein.» Mit «Tränen in den Augen» habe er am Bühnenrand neben seinem Sohn Tyler gestanden. Der 18-Jährige sei «nicht nur mein Sohn, sondern auch mein bester Freund». Terenzi könne mit ihm «über alles reden». Dazu postete er ein Foto mit seinen beiden Kindern.