Fotograf Sebastião Salgado stirbt im Alter von 81 Jahren

Der brasilianische Fotograf Sebastião Salgado (1944–2025) ist tot. Salgado ist am 23. Mai im Alter von 81 Jahren verstorben, wie die französische Akademie der Schönen Künste in Paris mitteilt. Unter anderem bekannt war Salgado für aufrüttelnde Fotos von Flüchtlingen, Bilder aus einer Goldmine in Serra Pelada und für Umweltaufnahmen. Der in der Gemeinde Aimorés im Bundesstaat Minas Gerais geborene Salgado war auch als Umweltschützer stark engagiert.