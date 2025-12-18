Fotografieren, fliegen, staubsaugen: Die besten Tech-Geschenke 2025

Technik steht auch in diesem Jahr wieder auf zahlreichen Wunschzetteln ganz oben. Doch bei der Fülle an Geräten fällt es vielen schwer, die richtige Wahl zu treffen. Ein Überblick zeigt: Gerade im mittleren Segment finden sich überraschend oft Preis–Leistungs–Sieger und für den ein oder anderen sind auch die günstigeren Alternativen zu bekannten, aber teuren Spitzenmodelle genau das richtige.