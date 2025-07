Fotoshooting im Schlossgarten: Kronprinzessin Amalia verrät ihre Pläne

Wie der Palast offiziell bekanntgab, wird sie nach erfolgreichem Bachelor–Abschluss an der Universität von Amsterdam «im nächsten akademischen Jahr ein Bachelor–Studium im niederländischen Recht beginnen». Ausserdem will die Thronfolgerin das «Defensity College» besuchen und in den nächsten zwei Jahren am Ausbildungsprogramm teilnehmen. «Dabei handelt es sich um ein Werkstudentenprogramm des Verteidigungsministeriums, in dem Studenten zu militärischen Reservisten ausgebildet werden», meldete der Hof. Die Prinzessin von Oranien habe sich beworben und sei zugelassen worden.