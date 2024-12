Franca Lehfeldt und Christian Lindner: Baby-Überraschung bei Event

Seit 2018 offiziell zusammen

Am Samstagabend (30. November) moderierte Franca Lehfeldt die Veranstaltung «WoMen on Top» in Düsseldorf. Die Eventreihe gründete sie vor drei Jahren zusammen mit ihren Freundinnen, der Journalistin Nena Brockhaus (32) und der Schauspielerin und Autorin Vivien Wulf (30). Als die drei Frauen zusammen auf dem roten Teppich posierten, war Lehfeldts Babybauch im engen, langen Glitzerkleid nicht zu übersehen, wie auch die Instagram–Story der Veranstaltung zeigte. Laut «Bild» soll das Baby im Frühjahr zur Welt kommen, Lehfeldt bereits im sechsten oder siebten Monat sein.