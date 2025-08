Frank Mill: Das «Schlitzohr des deutschen Fussballs» ist tot

Den Herzinfarkt hatte Frank Mill bereits Ende Mai dieses Jahres erlitten, wie jedoch erst Anfang Juli bekannt wurde. Der Ex–Fussballer erlitt ihn in einem Taxi auf der Fahrt vom Flughafen Malpensa in Mailand. Mit einem Hubschrauber musste er in eine Klinik geflogen werden. Dort versetzten ihn die Ärzte in ein künstliches Koma. Daraus ist er zwischendurch erwacht, nun hat er den Kampf aber verloren.