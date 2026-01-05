Frank-Walter Steinmeier: Der Mann, den sie «Prickel» nannten

Schröders Abwahl von 2005 hat Steinmeiers Karriere nicht geschadet, im Gegenteil: In der Grossen Koalition unter Kanzlerin Angela Merkel (71, CDU) wurde er Aussenminister (2005–2009). Dass Steinmeier 2009 die SPD im Wahlkampf anführte und er Bundeskanzler werden wollte, jedoch krachend verlor, ist heute kaum noch in Erinnerung. Auch nicht seine Zeit als Oppositionsführer (2009–2013). 2013 holte ihn Angela Merkel erneut als Aussenminister in ihre zweite Grosse Regierungskoalition mit der SPD. 2017 trat Steinmeier von seinem Amt zurück – und wurde Bundespräsident. Soweit die Eckpunkte seiner politischen Laufbahn.