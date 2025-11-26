Frank-Walter Steinmeier mit Ehefrau bei König Felipe und Letizia

Den emotionalen Höhepunkt der Reise bildet der Freitag: Steinmeier wird als erstes deutsches Staatsoberhaupt die baskische Stadt Guernica besuchen. Am 26. April 1937 wurde die Kleinstadt bei einem Luftangriff durch den deutschen Luftwaffenverband «Legion Condor» fast vollständig zerstört. Hitler hatte im Spanischen Bürgerkrieg (1936 bis 1939) den rechten Putsch–General und späteren Diktator Franco im Kampf gegen die Linksregierung der Spanischen Republik unterstützt. In der unweit von Bilbao gelegenen Stadt wird Steinmeier einen Kranz zum Gedenken an die Opfer niederlegen und das Friedensmuseum besuchen.