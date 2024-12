Franziska Knuppe wird 50: Keine Angst vor der Zahl

«Für mich ändert sich nichts. Ich habe bisher immer meine Geburtstage so angenommen und gefeiert beziehungsweise genossen, wie sie kommen», erklärte Knuppe am Mittwochabend (4. Dezember) beim «Mon Chéri Barbara Tag» in München. Dass sie die magische Zahl 50 knacke, sei ihr daher «relativ egal». Eine grosse Party solle es aber trotzdem geben – und zwar im Sommer. «Ich habe mir eine Sommerparty gewünscht», so die Rostockerin. Konkrete Pläne gebe es noch nicht, bei den Feierlichkeiten solle es aber an nichts mangeln.