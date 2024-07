Französische Justiz ermittelt jetzt auch gegen Carla Bruni-Sarkozy

Anwälte wollen Entscheidung anfechten

Der früheren französischen First Lady und prominenten Sängerin würden Zeugenbeeinflussung sowie Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung mit dem Ziel des bandenmässigen Betrugs vorgeworfen, heisst es aus Pariser Justizkreisen. Französische Medien berichten zudem, dass Bruni unter Justizaufsicht gestellt wurde. Sie dürfe – mit Ausnahme ihres Mannes – keinen Kontakt zu Beschuldigten in der Affäre haben. Ihre Anwälte wiesen die Anschuldigungen am Dienstagabend als juristisch unbegründet zurück. «Carla Bruni–Sarkozy ist entschlossen, ihre Rechte geltend zu machen und diese Entscheidung anzufechten», erklärten sie.