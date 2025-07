Frauen-EM: Wo und wann die Viertelfinals laufen

Die weiteren Partien der EM

Am 22. Juli geht das Turnier mit dem ersten Halbfinale in Genf weiter. Dann trifft der Sieger der Partie Norwegen gegen Italien auf den Gewinner des Spiels Schweden gegen England. Im zweiten Halbfinale am 23. Juli in Zürich trifft der Sieger des Spiels Frankreich gegen Deutschland auf den Gewinner der Begegnung Spanien gegen die Schweiz. Das Finale findet am 27. Juli in Basel statt.