Frauke Ludowig ist die neue Spielleiterin bei Stefan Raab

In «Du gewinnst hier nicht die Million!» tritt Stefan Raab selbst gegen Kandidaten an, die versuchen, ihm die ausgelobte Million abzuknöpfen. Dafür müssen sie sich in verschiedenen Quiz– und Duell–Runden gegen den Entertainer durchsetzen. Den Job des Spielleiters übernehmen dabei wechselnde Gastmoderatoren. In den ersten drei Folgen schlüpfte Raabs ehemaliger Show–Praktikant Elton (53) in diese für ihn gewohnte Rolle. In der vierten Ausgabe übernahm Jan Köppen (41), in der fünften Folge führte Sophia Thomalla (35) an der Seite von Raab durch die Show.