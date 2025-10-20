Frauke Ludowig liess sich einen Zeh verkürzen - ohne Vollnarkose!

Ihre Co–Moderatorin und Stylistin Tine Siepmann reagierte sichtlich überrascht auf diese Enthüllung. Doch Ludowig erklärte ruhig die Hintergründe: «Ich hatte einfach eine Problematik mit meinen Füssen.» Als sie beim Arzt nach einer Lösung suchte, kam der überraschende Vorschlag: «Dann bin ich halt zum Arzt gegangen und hab gesagt, ich möchte eine Schönheits–OP. Was kann ich machen? Und dann hat der gesagt, er verkürzt mir den Zeh. Und dann hab ich gesagt, ich möchte genau das.»