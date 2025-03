«Freakier Friday»: Doppeltes Chaos im ersten Trailer

Curtis stand vor und hinter der Kamera

Jamie Lee Curtis war selbst als Produzentin am Film beteiligt. Wie die «Halloween»–Schauspiel–Ikone im Gespräch mit "Entertainment Weekly« verriet, hat sie sich die Produzentenrolle erst im hohen Alter zugetraut: »Ich bin erst zu meiner eigenen Stärke als Produzentin gekommen, als mir klar wurde, dass ich bald sterben werde. Als ich 60 wurde, war das ein echter Wendepunkt, an dem mir klar wurde, dass all die Dinge, die ich in meinem Kopf, meinem Herzen, meinem Verstand, meiner Seele, meinem Geist und meiner Lebenskraft aufbewahrt hatte, mit mir sterben würden, wenn ich sie nicht ins Universum hinausbringe."