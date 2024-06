Frederik von Dänemark: Kommt er zum EM-Knaller gegen Deutschland?

Wie das dänische Königshaus am Donnerstag, dem 27. Juni, bestätigte, wird König Frederik gemeinsam mit seiner Ehefrau, Königin Mary (52), einen bereits seit längerem geplanten offiziellen Besuch in Grönland antreten. Damit wird aktuell nicht mit der royalen Anwesenheit des Monarchen beim Achtelfinale am Samstag gegen Deutschland im Stuttgarter Stadion ab 21 Uhr gerechnet. Wie es in der offiziellen Mitteilung heisst, werden die beiden hingegen Richtung Grönland abreisen, wo ihnen vor Ort ihre königliche Yacht Dannebrog als Residenz dienen wird. Der Besuch wird den Plänen nach bis zum 8. Juli andauern. Grönland ist ein politisch selbstverwalteter Bestandteil Dänemarks, womit König Frederik X. auch offiziell das Staatsoberhaupt der grössten Insel der Welt ist.