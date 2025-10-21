Friedrich ist gefragtester Kandidat: Rekorde bei «Bauer sucht Frau»

Schon vor dem Start sorgt er für Aufsehen: Ackerbauer Friedrich (29) konnte sich als «Bauer sucht Frau»–Kandidat der diesjährigen Staffel (insgesamt zwölf Folgen ab Montag, 3. November, um 20:15 Uhr bei RTL und RTL+) vor Bewerbungen kaum retten. Wie «RTL.de» berichtet, hat der 29–Jährige so viele Bewerbungen wie noch kein anderer Kandidat vor ihm erhalten. Damit löst er Patrick Romer ab.
Romer, der nach «Bauer sucht Frau 2020» unter anderem im «Sommerhaus der Stars» zu sehen war, soll laut «Bild» in der 16. Staffel für mehr als 10.000 Bewerbungen gesorgt haben. «In sechzehn Staffeln hat keiner jemals so viele Bewerbungen bekommen wie du!», teilte Moderatorin Inka Bause (56) dem Landwirt damals persönlich mit. Friedrich hat es nun geschafft und hat den Ex–Freund von Antonia Hemmer (25) als begehrtesten Single–Bauer überholt.
So tickt Ackerbauer Friedrich
Der Landwirt stammt aus dem Kreis Soest in Nordrhein–Westfalen und betreibt mit seiner Familie einen Hof, auf dem er unter anderem grünen Spargel, Ackerbohnen und Mais anbaut. Neben der Landwirtschaft widmet er sich gerne dem Sport und hält sich als leidenschaftlicher Triathlet oder beim Tennis, Fuss– und Volleyball fit. Und welche Partnerin sucht er bei «Bauer sucht Frau»? Seine liebevolle, tierliebe und humorvolle Traumfrau sollte selbstbewusst sein und ihm auch mal «sagen, wo es langgeht». Interesse an der Landwirtschaft und der Politik wäre wünschenswert. Zudem möchte Friedrich mit seiner Zukünftigen eine Familie gründen und den Hof an seine Kinder weitergeben.
Die Rekordhalter bei «Bauer sucht Frau»
Dass Kandidaten der ländlichen Kuppelshow einen bleibenden Eindruck hinterlassen, ist keine Seltenheit. Zu den Rekordhaltern gehören Paul aus Staffel 20 und Michi aus Staffel 21, die sich mit 22 Jahren den Platz als jüngster Bauer überhaupt teilen. Hühnerwirt Gerhard aus Staffel sechs war mit 77 Jahren der älteste Kandidat, er ist laut RTL 2018 im Alter von 85 Jahren gestorben.
Und sie sind der beste Beweis, dass die Datingshow das grosse Liebesglück bringen kann: Laut dem Sender bekamen Hauke und Christina aus der zweiten Staffel das erste «Bauer sucht Frau»–Baby. Bruno und Anja sind das am längsten verheiratete «Bauer sucht Frau»–Paar (seit Sommer 2009). Mit Guy und Victoria, Steffen und Nicole und Albert und Sabine entstanden die meisten Ehepaare in Staffel neun.