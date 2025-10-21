Friedrich ist gefragtester Kandidat: Rekorde bei «Bauer sucht Frau»

So tickt Ackerbauer Friedrich

Der Landwirt stammt aus dem Kreis Soest in Nordrhein–Westfalen und betreibt mit seiner Familie einen Hof, auf dem er unter anderem grünen Spargel, Ackerbohnen und Mais anbaut. Neben der Landwirtschaft widmet er sich gerne dem Sport und hält sich als leidenschaftlicher Triathlet oder beim Tennis, Fuss– und Volleyball fit. Und welche Partnerin sucht er bei «Bauer sucht Frau»? Seine liebevolle, tierliebe und humorvolle Traumfrau sollte selbstbewusst sein und ihm auch mal «sagen, wo es langgeht». Interesse an der Landwirtschaft und der Politik wäre wünschenswert. Zudem möchte Friedrich mit seiner Zukünftigen eine Familie gründen und den Hof an seine Kinder weitergeben.