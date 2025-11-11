Friedrich Merz feiert 70. Geburtstag: So tickt der Kanzler

Auf der leidigen Suche nach Ecken und Kanten im eigenen Leben wurde Friedrich Merz (70) in der Vergangenheit schon mal fündig. «Ich habe relativ früh Probleme mit meinen Eltern bekommen, hatte schulterlange Haare, bin mit dem Motorrad durch die Stadt gerast, mein Stammplatz mit zwei Freunden war die Pommesbude auf dem Marktplatz bei uns um die Ecke, ich habe angefangen zu rauchen und Bier zu trinken», sagte er in einem Interview mit dem «Tagesspiegel».