Frisch verliebt? Dakota Johnson mit Sänger Role Model gesichtet

Beide haben langjährige Beziehungen hinter sich

Ihre Beziehung zu dem Coldplay–Sänger scheiterte im Juni nach rund acht Jahren. Die beiden waren seit 2017 zusammen und wurden am 16. Mai zum letzten Mal gemeinsam fotografiert. Die Trennung erfolgte etwa drei Monate, nachdem ein Insider dem «People»–Magazin verraten hatte, dass die beiden bereits seit «Jahren» verlobt gewesen seien. Fünf Tage nach der Bestätigung der Trennung erklärte Johnson in der «Today Show» auf, was für sie bei einem künftigen Partner «nicht verhandelbar» wäre: «Dass er kein Arschloch ist?»