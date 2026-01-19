«From Dusk Till Dawn»: Wie George Clooney für einen Tattoo-Boom sorgte

Der verboten–böse Clooney–Film

Warum der Film vor 30 Jahren so sehr herausstach und es im Grunde bis heute tut: «From Dusk Till Dawn» bricht mehrere sichergeglaubte Kino–Konventionen, entpuppt sich als genrefluid. Was als realistisches, knallhartes Gangster–Roadmovie beginnt, verwandelt sich gegen Mitte des Films in einen noch blutigeren Überlebenskampf gegen eine Horde Vampire. Und sogar eine satte Portion morbider Humor hat es ins «Titty Twister», jene verruchte Bar, in der sich die zweite Hälfte zuträgt, geschafft. Selbst im Jahr 2026 lassen sich filmische Werke, die eine derartig radikale 180–Grad–Wende einschlagen, an einer Hand abzählen.