Frosty Make-up: So stimmen wir uns auf den Winter ein

Sanfte Schimmer–Effekte

Bevor Make–up auf die Haut kommt, braucht es Feuchtigkeit. Eine Creme oder ein Serum schützt die Haut vor Kälte und trockener Heizungsluft. Zudem sorgt es dafür, dass das Make–up gleichmässig aufliegt. Auch im Winter lohnt es sich, zu Sonnencreme zu greifen. Leichte Formeln bewahren die Haut vor UV–Strahlung, ohne zu beschweren. Als Basis dient ein Primer, auf den eine glowy Foundation folgt. Ein wenig Concealer kann gezielt Augenringe oder Rötungen ausgleichen.