«Frühling»: Neue Herzkino-Abenteuer für Simone Thomalla im Januar

Parallel wartet Katja gemeinsam mit Sarah Springer (Anna Triebel) auf die Rückkehr der Familie aus dem Krankenhaus. Doch es kommt anders: Sarahs Mutter musste auf die Intensivstation, und das Mädchen bleibt vorerst bei Katja. Am selben Tag taucht ein unbekannter junger Mann auf einem Motorrad in Frühling auf. Er behauptet, ein entfernter Verwandter von Pfarrer Sonnleitner (Herrschmann) zu sein – angeblich bestätigt durch einen DNA–Test. Doch seine wahren Absichten bleiben unklar.