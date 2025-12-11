«Frühling»: Neue Herzkino-Abenteuer für Simone Thomalla im Januar

Das ZDF hat die nächsten Sendetermine der Erfolgsreihe «Frühling» mit Simone Thomalla (60) bekannt gegeben. Die neue, 15. Staffel der ZDF–Herzkino–Reihe startet am Sonntag, 18. Januar 2026 um 20:15 Uhr. Für Dorfhelferin Katja Baumann, erneut gespielt von Simone Thomalla (60), gibt es demnach sechs neue Abenteuer. Auf den Online–Portalen des ZDF sind die Folgen jeweils eine Woche vor dem Sendetermin abrufbar.
Diese Darsteller sind dabei
Neben Thomalla, Kristo Ferkic, Johannes Herrschmann und Julia Willecke alias Julia Beautx sind in den kommenden Episoden unter anderen der scheidende «Soko Leipzig»–Star Marco Girnth, Nina Schmieder und Catalina Navarro Kirner zu sehen. Regie führte der Mitteilung zufolge Thomas Kronthaler nach den Drehbüchern von Autorin und Produzentin Natalie Scharf.
Das passiert im Staffelauftakt
In der Auftaktepisode von Staffel 15 am 18. Januar steht Dorfhelferin Katja Baumann vor einem neuen Notfall: Der dreijährige Karl, Sohn des Tierarztes Mark Weber (Girnth), ist spurlos verschwunden. Die Polizei sichtete die Überwachungskameras im Ort – besonders zwei am Friedhof geben Rätsel auf. Auf wenigen hundert Metern verliert sich jede Spur des Kindes, ohne erkennbare Hinweise auf sein Verschwinden.
Karl war am frühen Morgen unbemerkt aus dem Haus gekrabbelt, während seine Mutter noch schlief und Mark bereits auf dem Weg zur Arbeit war. Kurz darauf bemerkt die Familie seinen Weggang, und das ganze Dorf beteiligt sich an der Suche. Die Lage spitzt sich zu, denn es fehlt jeglicher Ansatzpunkt. Katja wird dringend gebraucht.
Parallel wartet Katja gemeinsam mit Sarah Springer (Anna Triebel) auf die Rückkehr der Familie aus dem Krankenhaus. Doch es kommt anders: Sarahs Mutter musste auf die Intensivstation, und das Mädchen bleibt vorerst bei Katja. Am selben Tag taucht ein unbekannter junger Mann auf einem Motorrad in Frühling auf. Er behauptet, ein entfernter Verwandter von Pfarrer Sonnleitner (Herrschmann) zu sein – angeblich bestätigt durch einen DNA–Test. Doch seine wahren Absichten bleiben unklar.
Die Auftaktepisode «Einhundert Meter» steht vorab ab dem 10. Januar um 10:00 Uhr auf den Online–Portalen des ZDF zur Verfügung. «Wenn alle schweigen», die zweite Episode aus Staffel 15, läuft am Sonntag, 25. Januar um 20:15 Uhr im ZDF. Folge drei mit dem Titel «Am Ende einer Lüge» gibt es dann am Sonntag, 1. Februar um 20:15 Uhr
Thomalla von Anfang an dabei
Simone Thomalla ist bereits seit Erstausstrahlung im Juni 2011 in der ZDF–Filmreihe «Frühling» in der Hauptrolle der Dorfhelferin Katja Baumann zu sehen, die Familien in Notsituationen unterstützt. «Das ZDF setzt die Ausstrahlung nach den Olympischen Winterspielen mit drei weiteren Folgen fort», heisst es in der Mitteilung.