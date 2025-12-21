«Fühlt sich echt an»: Marc Terenzi schwärmt von seiner neuen Liebe

«Absouter Traummann»

Terenzi, der im vergangenen Jahr wegen Alkoholproblemen in einer Berliner Suchtklinik war und einen Neustart auf Mallorca wagte, baue sich sein Leben gerade «Schritt für Schritt neu auf. Mit ihr an meiner Seite kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren: Familie, Liebe, Musik, Karriere – und wirkliches Leben.» Dabei will der Sänger auch vergangene Beziehungen hinter sich lassen und alles anders machen. «Ich lasse die Dinge einfach entstehen, ohne Druck und ohne Plan im Kopf.» Ein grosser Pluspunkt für ihn: Seine neue Freundin trinkt grundsätzlich keinen Alkohol. «Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe.»