Fühlte sich Laura Maria Rypa von Pietro Lombardi alleingelassen?

Bereits im November 2024 klagte sie nach einem heftigen Streit gegenüber der Zeitung: «Nach der Geburt unseres Kleinen war Pietro sehr oft nicht da. Die ersten zwei, drei Wochen war es wirklich so, dass ich sehr viel geweint habe, weil ich Schwierigkeiten hatte, mir und meinen beiden Kindern gleichermassen gerecht zu werden. Pietro war halt in der Zeit viel beruflich unterwegs, und ich war viel alleine.» Auch jetzt ist der Sänger beruflich wieder viel unterwegs gewesen, hatte etliche Termine auf Mallorca – Auftritte und die Arbeit an einem neuen Musikvideo.