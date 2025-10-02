Fünf Fakten rund ums Impfen

Impfungen retten Leben

Dass Impfen nicht nur vor Ansteckung schützt, sondern auch davor, dass Krankheiten richtig gefährlich werden, zeigt ein Blick in die Geschichte. Jahrhundertelang waren Infektionskrankheiten früher eine der häufigsten Todesursachen. Diese haben allerdings durch den medizinischen Fortschritt, Impfungen und andere Behandlungsmöglichkeiten wie Antibiotika und antiinfektiös wirkende Medikamente ihren Schrecken verloren. So gelten beispielsweise die Pocken nach einer weltweiten Impfkampagne der WHO seit 1980 als ausgerottet. In Europa konnte zudem die Kinderlähmung (Polio) seit 2002 fast vollständig eliminiert werden. Dank Impfungen gibt es in Deutschland fast keine Fälle mehr von Diphterie, Tetanus, Hirnhautentzündung, Masern, Röteln und Mumps.